Кожевников жестко отреагировал на решение ИИХФ по чемпионату мира

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал новость о том, что Минск лишен права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года, передает «СЭ».

«Кто-то пишет, что он не поехал бы в Минск. А во Францию они поедут? Там идут демонстрации и убийства. Поедут, это чистая ангажированная политика. В Америку поедут? Поедут», — сказал Кожевников.

Напомним, также игры чемпионата мира должны пройти в Риге.

Ранее сообщалось о том, что Латвия готова самостоятельно провести чемпионат мира по хоккею.