В ИИХФ объяснили решение лишить Минск права на проведение чемпионата мира
Андрей Черников
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) на своем официальном сайте объяснила решение лишить Минск права на проведение чемпионата мира 2021 года.
Отмечается, что организация не может гарантировать безопасность спортсменов и официальных лиц. О новом месте проведения матчей будет сообщено позже.
Напомним, турнир должен состояться с 21 мая по 6 июня. Также игры чемпионата должны пройти в Риге.
Ранее сообщалось о том, что Латвия готова самостоятельно провести чемпионат мира по хоккею.
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