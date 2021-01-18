В ИИХФ объяснили решение лишить Минск права на проведение чемпионата мира

Международная федерация хоккея (ИИХФ) на своем официальном сайте объяснила решение лишить Минск права на проведение чемпионата мира 2021 года.



Отмечается, что организация не может гарантировать безопасность спортсменов и официальных лиц. О новом месте проведения матчей будет сообщено позже.

Напомним, турнир должен состояться с 21 мая по 6 июня. Также игры чемпионата должны пройти в Риге.

Ранее сообщалось о том, что Латвия готова самостоятельно провести чемпионат мира по хоккею.