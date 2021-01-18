ФИФА не будет применять санкций к Шкурину за отказ выступать за Белоруссию

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Илья Шкурин отмечает дебютный гол за ЦСКА Илья Шкурин отмечает дебютный гол за ЦСКА
Илья Шкурин отмечает дебютный гол за ЦСКА
РИА Новости

Международная федерация футбола (ФИФА) не будет применять санкций к игроку московского ЦСКА Илье Шкурину за отказ выступать за сборную Белоруссии, сообщает Sport24 .

Напомним, Шкурин отказался выступать за национальную команду до смены власти в стране. Нападающий был лишен льготы по отсрочке воинской службы.

Белорусская федерация футбола обратилась в дисциплинарный комитет ФИФА, который встал на сторону футболиста, сняв с нападающего все обвинения.

Ранее ЦСКА вылетел на зимние сборы в Испанию.