ФИФА не будет применять санкций к Шкурину за отказ выступать за Белоруссию

Международная федерация футбола (ФИФА) не будет применять санкций к игроку московского ЦСКА Илье Шкурину за отказ выступать за сборную Белоруссии, сообщает Sport24 .



Напомним, Шкурин отказался выступать за национальную команду до смены власти в стране. Нападающий был лишен льготы по отсрочке воинской службы.

Белорусская федерация футбола обратилась в дисциплинарный комитет ФИФА, который встал на сторону футболиста, сняв с нападающего все обвинения.

Ранее ЦСКА вылетел на зимние сборы в Испанию.