Фигуристка Боброва — о страхе перед ЧЕ: Жулин влепил мне пощечину

Российская фигуристка Екатерина Боброва рассказала в Instagram о том, что у нее был страх перед выходом на произвольную программу на чемпионате Европы 2016 года.

«Справиться мне помог Саша Жулин, влепив мне пощечину. Это было суперверным решением, а главное своевременным. До сих пор ему за это благодарна», — ответила Боброва одному из подписчиков.



Напомним, Боброва является олимпийской чемпионкой 2014 года.

Ранее стал известен состав участников командного турнира по фигурному катанию.