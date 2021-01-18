Джокович попросил директора Australian Open об улучшении условий на карантине

Сербский теннисист Новак Джокович направил директору Australian Open Крэйгу Тайли письмо с просьбой об улучшении условий для теннисистов на карантине. Об этом сообщает Punto de Break.

Сообщается, что Новак попросил Тайли сократить полную изоляцию теннисистов и позволить посещать тренеров.

Напомним, что Australian Open 2021 пройдет с 8 по 21 февраля в Мельбурне.

Ранее теннисистка без пяти пальцев пробилась в основную сетку Australian Open.