Хендрикс назвал «Спартак» самым большим клубом в России

Новичок «Спартака» полузащитник Йоррит Хендрикс назвал московский клуб самым большим в России.

По словам полузащитника, он уже многое знают про «Спартак».

«Спартак» — самый большой клуб России, с самым большим количеством болельщиков и отличным стадионом. Знаю, что за московский клуб играл Квинси Промес, и они стали чемпионами и играли в Лиге чемпионов», — цитирует Хендрикса официальный YouTube-канал «Спартака».

После 19 туров московский клуб набрал 35 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице, отставая от московского ЦСКА и петербургского «Зенита» на два и шесть очков соответственно.

Ранее новичок «Спартака» Хендрикс рассказал о знакомстве с Тедеско.