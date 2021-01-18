Новичок «Спартака» Хендрикс рассказал о знакомстве с Тедеско

Новичок «Спартака» полузащитник Йоррит Хендрикс рассказал о знакомстве с главным тренером московского клуба Доменико Тедеско.

По словам полузащитника, знакомство с тренером прошло очень хорошо.

«Мы увиделись в отеле перед моим медицинским осмотром и пообщались. Он сказал, что очень рад моему переходу в «Спартак» и что вместе мы добьемся многого», — цитирует Хендрикса официальный YouTube-канал «Спартака».

После 19 туров московский клуб набрал 35 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице, отставая от московского ЦСКА и петербургского «Зенита» на два и шесть очков соответственно.

Ранее ЦСКА вылетел на зимние сборы в Испанию.