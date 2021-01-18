Макгрегор бросил вызов Хабибу
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор бросил вызов чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову.
Напомним, что Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над американским бойцом MMA Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.
«Я здесь для этого. Я готов и хочу реванша. Интересно, что Хабиб будет говорить дальше?» — цитирует Макгрегора ESPN.
Отметим, что 16 января Нурмагомедов в беседе с президентом UFC Даной Уайтом сообщил о готовности возобновить карьеру.
close