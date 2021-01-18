Бывший игрок сборной России Тарасов рассказал о желании продолжить карьеру

Бывший игрок сборной России Дмитрий Тарасов рассказал о желании продолжить карьеру.

По словам игрока, он готов рассматривать все варианты продолжения карьеры.

«Я сейчас свободный агент. На своем хорошем уровне еще года два смогу поиграть. Жду вариантов. Знаю, что не подведу», — цитирует Тарасова «Чемпионат.com».

Напомним, что последним клубом Дмитрия Тарасова был казанский «Рубин».

Ранее Дмитрий Тарасов рассказал о желании начать политическую карьеру.