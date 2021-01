Бразильский боец MMA Оливейра бросил вызов Хабибу

Бразильский боец смешанных единоборств (MMA) Чарльз Оливейра бросил вызов чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову.

Напомним, что 16 января чемпион UFC в беседе с президентом UFC Даной Уайтом сообщил о готовности возобновить карьеру и упомянул бразильского бойца в качестве возможного соперника.

«Спасибо, Хабиб. При всем уважении я чувствую, что готов бросить тебе вызов. Надеюсь, увидимся в ближайшее время», — написал Оливейра в Twitter.

Ранее менеджер Хабиба подвел итоги встречи с главой UFC.

Thank you @TeamKhabib. All due respect, I delivered, and I feel ready to challenge you for the gold. Let's go!



I hope to see you soon.#UFCnoCombate #ESPNPLUS

