Бразильский боец MMA Оливейра бросил вызов Хабибу

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UFC

Бразильский боец смешанных единоборств (MMA) Чарльз Оливейра бросил вызов чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову.

Напомним, что 16 января чемпион UFC в беседе с президентом UFC Даной Уайтом сообщил о готовности возобновить карьеру и упомянул бразильского бойца в качестве возможного соперника.

«Спасибо, Хабиб. При всем уважении я чувствую, что готов бросить тебе вызов. Надеюсь, увидимся в ближайшее время», — написал Оливейра в Twitter.

Ранее менеджер Хабиба подвел итоги встречи с главой UFC.