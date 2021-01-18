Клопп обвинил «Манчестер Юнайтед» в игре от обороны

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает «Би-би-си».

По его мнению, топ-клубы в очных противостояниях должны стремиться играть в атакующий футбол, а не отсиживаться в обороне.

«Мы играли в футбол, старались сделать это. Мы заставляли сидеть их в своей штрафной. Худшее, с чем можно столкнуться в футболе: ты играешь против команды с футболистами мирового класса, а они всем составом обороняются.

Это действительно сложно, большой вызов», — сказал немецкий специалист.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» и вышел на второе место в АПЛ.