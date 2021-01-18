«Ливерпуль» повторил худшую серию без побед в АПЛ за четыре года

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче 19-го тура чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 0:0.

Безвыигрышная серия подопечных Юргена Клоппа в матчах национального чемпионата достигла четырех встреч. Этот результат — худший за последние четыре года. Об этом сообщает Sky Sports Statto.

В следующем туре действующие чемпионы Англии сразятся с «Бернли».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью в матче против «Манчестер Юнайтед».