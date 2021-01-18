Месси получил красную карточку впервые за 753 игры в «Барселоне»
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси получил красную карточку в финале Суперкубка Испании.
На 121-й минуте игры 33-летний аргентинец отмахнулся от Асьера Вильялибре и был удален с поля.
Для Месси это удаление стало первым за все время выступлений за сине-гранатовых. Об этом сообщает Gracenote.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ранее сообщалось, что «Атлетик» победил «Барселону» и выиграл Суперкубок Испании.
close