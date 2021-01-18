Менеджер Хабиба подвел итоги встречи с главой UFC

Ризван Магомедов, менеджер действующего обладателя чемпионата пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова, подвел итоги встречи с главой промоушена Даной Уайтом. Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, 32-летний дагестанец сумел подтвердить звание неоспоримого авторитета своей весовой категории.

«Ну тут все предельно ясно. Понятно, кто является Боссом легкого дивизиона, так пусть стараются привлечь его внимание, чтобы ему захотелось вернуться.

Только им придется очень сильно постараться», — сказал Магомедов.

Ранее сообщалось, что тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес высказался о возможном возвращении бойца в октагон.