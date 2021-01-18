Бывший владелец «Спартака» выступил против возвращения Промеса
Вадим Балканов
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Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко выступил против возвращения нападающего Квинси Промеса. Об этом сообщает «СЭ».
По его мнению, нидерландец уже выполнил свою миссию в стане красно-белых.
Также функционер отметил, что Промес — немолодой игрок с определенными пробелами в биографии, что заставляет «Аякс» искать варианты для его продажи.
Ранее сообщалось, что «Спартак» ведет переговоры по поводу возвращения полузащитника амстердамского «Аякса» Квинси Промеса.
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