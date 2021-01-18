Бывший владелец «Спартака» выступил против возвращения Промеса

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко выступил против возвращения нападающего Квинси Промеса. Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, нидерландец уже выполнил свою миссию в стане красно-белых.

Также функционер отметил, что Промес — немолодой игрок с определенными пробелами в биографии, что заставляет «Аякс» искать варианты для его продажи.

Ранее сообщалось, что «Спартак» ведет переговоры по поводу возвращения полузащитника амстердамского «Аякса» Квинси Промеса.