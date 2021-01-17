Капитан «Ливерпуля» разочарован ничьей с «Манчестер Юнайтед»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон высказался о результате матча 19-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».

Встреча, прошедшая на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Мы немного разочарованы, что не взяли дома три очка. Я думал, что мы сделали достаточно для победы, особенно в первом тайме. Мы много владели мячом, создавали моменты, но не могли доставить мяч в сетку», — сказал Хендерсон в эфире «Би-би-си».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на матч АПЛ.