«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем» и сохранил лидерство в АПЛ

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче 19-го тура чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После 18 матчей «Манчестер Юнайтед» с 37 очками лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). В следующей встрече «красные дьяволы» на выезде сыграют с лондонским «Фулхэмом».

«Ливерпуль» (34) располагается на третьей строчке. Команда под руководством Юргена Клоппа продлила серию без побед в чемпионате Англии до четырех матчей. 21 января мерсисайдцы примут «Бернли».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на матч АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 19-й тур

«Ливерпуль» (Ливерпуль) — «Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — 0:0