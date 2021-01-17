Макгрегор раскритиковал Хабиба за решение завершить карьеру

Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор раскритиковал чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова.

Экс-обладатель титулов в двух весовых категориях заявил, что хочет провести реванш с россиянином.

«Дана, вероятно, мог забрать у него пояс, но нет. Титул у Хабиба, под него был сделан целый турнир, но продажи PPV провалились, после чего он завершил карьеру. Как так можно вообще? Это то, чего не может быть в настоящем бизнесе», — сказал Макгрегор в интервью ESPN.

В ночь на 24 января Макгрегор проведет поединок с американцем Дастином Порье на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Ранее ирландец анонсировал боксерский бой против Мэнни Пакьяо.