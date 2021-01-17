«ПСЖ» не будет приобретать Рамоса из-за договоренности с «Реалом»

«Пари Сен-Жермен» не будет приобретать защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса, сообщает Get French Football News.

По информации источника, между командами существует соглашение, согласно которому футболист перейдет в парижскую команду в том случае, если «королевский клуб» приобретет кого-то из игроков французского клуба.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Рамос принял участие в 14 матчах, в которых забил два мяча и отдал три результативные передачи. Его соглашение с «Реалом» рассчитано до 2021 года.

Ранее бывший наставник «Реала» прокомментировал возможный уход Рамоса из команды.