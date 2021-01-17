В «Спартаке» сообщили о переговорах по поводу возвращения Промеса

«Спартак» ведет переговоры по поводу возвращения полузащитника амстердамского «Аякса» Квинси Промеса в московский клуб.

Напомним, что Промес играл за «Спартак» в период с 2014 по 2018 год.

«Могу сказать, что стороны находятся в контакте. Переговоры идут», — цитирует директора департамента по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова Sport24.

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» набрал 35 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице, отставая от московского ЦСКА и петербургского «Зенита» на два и шесть очков соответственно.

Ранее Йоррит Хендрикс стал игроком «Спартака».