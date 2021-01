«Милан» близок к подписанию контракта с Манджукичем

«Милан» близок к подписанию контракта с нападающим Марио Манджукичем. Об этом сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, «Милан» подпишет контракт с нападающим на полгода.

Напомним, что в СМИ сообщалось об интересе к Манджукичу со стороны московского ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива».

Ранее Дмитрий Крамаренко вошел в тренерский штаб ЦСКА

.

Mario #Mandžukić is getting closer to #ACMilan as a free agent. Ready a contract until the end of the season. The croatian striker wants to comeback in Serie A and Rossoneri are his priority. Many clubs are looking him (Besiktas, CSKAMosca). Tomorrow the day to finalize the deal