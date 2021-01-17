Погба поделился ожиданиями от матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

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игрок «Манчестер Юнайтед» Поль Погба игрок «Манчестер Юнайтед» Поль Погба
игрок «Манчестер Юнайтед» Поль Погба
Global Look Press

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился ожиданиями от матча 19 тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ливерпуля».

По словам полузащитника, в «Манчестер Юнайтед» ожидают настоящую битву.

«Нам нужно сохранять спокойствие и не терять концентрации», — цитирует Погба официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» состоится 17 января на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 19.30 мск.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Валенсии» Денис Черышев останется в «Валенсии».