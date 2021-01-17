Погба поделился ожиданиями от матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»
Мартин Норикович
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился ожиданиями от матча 19 тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ливерпуля».
По словам полузащитника, в «Манчестер Юнайтед» ожидают настоящую битву.
«Нам нужно сохранять спокойствие и не терять концентрации», — цитирует Погба официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» состоится 17 января на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 19.30 мск.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Валенсии» Денис Черышев останется в «Валенсии».
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