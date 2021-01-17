«Манчестер Сити» может приобрести нападающего «Боруссии» Холанда

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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд
Reuters

«Манчестер Сити» может приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, «Манчестер Сити» также проявляет интерес к нападающему миланского «Интера» Ромелу Лукаку.

Сообщается, что владельцы «Манчестер Сити» выделят более €200 млн на летние трансферы.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги в 10 матчах Холанд забил 12 мячей и отдал две результативные передачи.

Лукаку забил 12 мячей и отдал три результативные передачи в 16 матчах в итальянской Серии А.

Ранее Клопп поделился ожиданиями от игры «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».