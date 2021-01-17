Форвард «Рейнджерс» Бучневич забросил первую шайбу в сезоне

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич забросил первую шайбу в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Воспитанник череповецкой школы хоккея поразил ворота Ильи Сорокина на третьей минуте матча против «Нью-Йорк Айлендерс» и вывел свою команду вперед — 1:0.

Отметим, что для россиянина эта шайба стала 60-й в заокеанском чемпионате.

Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) на следующей неделе объявит о переносе чемпионата мира 2021 года из Белоруссии.