Стали известны детали контракта Хендрикса со «Спартаком»

Стали известны детали контракта нидерландского полузащитника Йоррита Хендрикса с московским «Спартаком». Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, 25-летний хавбек заключил трудовой договор сроком на 3,5 года.

Представитель клуба Антон Фетисов выразил надежду, что через определенное время новичка красно-белых можно будет продать и получить прибыль.

Напомним, что сумма трансфера составила €500 тысяч.

Ранее главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал подписание контракта с Йорритом Хендриксом.