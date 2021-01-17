Россияне были признаны тремя звездами матча «Айлендерс» — «Рейнджерс»
Вадим Балканов
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» оказался сильнее «Нью-Йорк Айлендерс».
Встреча прошла в Нью-Йорке на арене «Мэдисон сквер гарден» и завершилась победой хозяев со счетом 5:0.
По итогам игры первой звездой был признан голкипер Александр Георгиев, сохранивший ворота в неприкосновенности.
Вторую и третью звезду матча получили Павел Бучневич и Артемий Панарин, оформившие на свой лицевой счет по дублю.
Ранее сообщалось, что «Торонто Мейпл Лифс» оказался сильнее «Оттавы Сенаторз».