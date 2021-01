Наставник «Айлендерс» жестко раскритиковал своих игроков за травму Варламова

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц жестко раскритиковал своих игроков за травму вратаря Семена Варламова. Об этом сообщает Hockey Hound.

По его мнению, травмировать собственного голкипера во время предматчевой раскатки.

«Это было несправедливо по отношению к Сорокину и несправедливо по отношению к Варламову. На льду мы сегодня были барахлом», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что тремя звездами матча «Айлендерс» — «Рейнджерс» были признаны россияне.

Breaking News: #Isles HC Barry Trotz had this to say after tonight's loss. Trotz has no update on Semyon Varlamov. Says it's "unacceptable" to hurt your own goalie in warmups. Says it wasn't fair to Sorokin and wasn't fair to Varlamov. "We were junk today." pic.twitter.com/5s7KyTR9uP