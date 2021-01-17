ИИХФ на следующей неделе объявит о переносе ЧМ-2021 из Белоруссии

Международная федерация хоккея (ИИХФ) на следующей неделе объявит о переносе чемпионата мира 2021 года из Белоруссии. Об этом сообщает Watson.

По информации источника, официальное решение организации может быть опубликовано в день предстоящего заседания, 18 января.

В качестве претендентов на замену рассматриваются Латвия, Дания и Словакия.

Ранее сообщалось, что место проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года решится в течение пяти дней.