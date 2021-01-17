Гаджиев назвал главную мотивацию Хабиба к возвращению в UFC

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев назвал главную мотивацию Хабиба Нурмагомедова к возвращению в Абсолютный бойцовсвкий чемпионат (UFC). Об этом сообщает Sport24.

По его мнению, 32-летний дагестанец заскучал без соревнований и хочет вновь выйти в октагон.

«Мне кажется, что самой главной мотивацией Хабиба может быть то, что он банально заскучал. Такое может произойти.

Я думаю, что мама поддержала бы любое решение сына. Другое дело, что он же пока не говорит о том, что возвращается», — сказал Гаджиев.

Ранее сообщалось, что Дана Уайт рассказал об итогах встречи с Хабибом Нурмагомедовым.