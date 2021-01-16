Лапорта уверен в том, что Месси останется в «Барселоне»

Претендент на пост президента каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта заявил о том, что форвард Лионель Месси хочет остаться в команде, передает Sport.es.

«Он сделает все, чтобы здесь играть, пока клуб удовлетворяет его потребности», — сказал Лапорта.

Напомним, Месси играет за «Барселону» с 2003 года.



Ранее сообщалось о том, что Месси может пропустить финал Суперкубка Испании.