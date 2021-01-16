Лапорта уверен в том, что Месси останется в «Барселоне»
Андрей Черников
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Претендент на пост президента каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта заявил о том, что форвард Лионель Месси хочет остаться в команде, передает Sport.es.
«Он сделает все, чтобы здесь играть, пока клуб удовлетворяет его потребности», — сказал Лапорта.
Напомним, Месси играет за «Барселону» с 2003 года.
Ранее сообщалось о том, что Месси может пропустить финал Суперкубка Испании.
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