Лапорта уверен в том, что Месси останется в «Барселоне»

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Лионель Месси, декабрь 2020 года Лионель Месси, декабрь 2020 года
Лионель Месси, декабрь 2020 года
Global Look Press

Претендент на пост президента каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта заявил о том, что форвард Лионель Месси хочет остаться в команде, передает Sport.es.

«Он сделает все, чтобы здесь играть, пока клуб удовлетворяет его потребности», — сказал Лапорта.

Напомним, Месси играет за «Барселону» с 2003 года.

Ранее сообщалось о том, что Месси может пропустить финал Суперкубка Испании.