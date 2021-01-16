Игрок ЦСКА согласился перейти в «Дженоа»
Андрей Черников
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Игрок московского ЦСКА Адольфо Гайч согласился перейти в итальянский «Дженоа», сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы.
Отмечается, что армейцы могут отдать форварда в аренду до конца текущего сезона, но аргентинец готов остаться в Италии на полтора года.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Гайч провел 13 матчей, отдав одну передачу.
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