Игрок ЦСКА согласился перейти в «Дженоа»

Игрок московского ЦСКА Адольфо Гайч согласился перейти в итальянский «Дженоа», сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Отмечается, что армейцы могут отдать форварда в аренду до конца текущего сезона, но аргентинец готов остаться в Италии на полтора года.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Гайч провел 13 матчей, отдав одну передачу.



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