Футболист «Зенита» Малком опубликовал фото с тренировки команды
Андрей Черников
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Футболист «Зенита» Малком опубликовал в Instagram фото с тренировки команды.
Напомним, сейчас сине-бело-голубые проводят тренировочный сбор в Дубае.
«Да благословит и защитит нас бог. Мы вернулись», — подписал снимок игрок.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 41 очко.
Ранее Сергей Семак рассказал о трансферных целях «Зенита».
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