Футболист «Зенита» Малком опубликовал фото с тренировки команды

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Малком в составе «Зенита» Малком в составе «Зенита»
Малком в составе «Зенита»
Сайт «Зенита»

Футболист «Зенита» Малком опубликовал в Instagram фото с тренировки команды.

Напомним, сейчас сине-бело-голубые проводят тренировочный сбор в Дубае.

«Да благословит и защитит нас бог. Мы вернулись», — подписал снимок игрок.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 41 очко.

Ранее Сергей Семак рассказал о трансферных целях «Зенита».