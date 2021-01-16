Женская сборная России по биатлону заняла 4-е место на этапе КМ

В рамках этапа Кубка мира, который проходит в Оберхофе, завершилась женская биатлонная эстафета.

Первое место заняла Германия, Белоруссия расположилась на второй строчке, замкнула тройку сильнейших сборная Швеции.



Россиянки заняли четвертое место. Стоит отметить, что за Россию выступали Евгения Павлова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию заезда.

Ранее биатлонист Кирилл Стрельцов высказался о своей неудаче в эстафете на Кубке мира.