Агент Черышева высказался о слухах вокруг будущего игрока

Хинес Карвахаль, агент игрока испанской «Валенсии» Дениса Черышева, высказался о слухах вокруг будущего футболиста, передает «СЭ».

«Денису нравится в «Валенсии». Тренер ему доверяет. Он не собирается уходить. Это просто слухи, которые всегда появляются, когда игрок хорошо себя показывает на поле», — сказал Карвахаль.



В текущем сезоне Черышев провел 11 матчей, отдав две результативные передачи.

Ранее голевая передача Черышева не помогла «Валенсии» обыграть «Гранаду».