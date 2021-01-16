Агент Черышева высказался о слухах вокруг будущего игрока
Андрей Черников
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Хинес Карвахаль, агент игрока испанской «Валенсии» Дениса Черышева, высказался о слухах вокруг будущего футболиста, передает «СЭ».
«Денису нравится в «Валенсии». Тренер ему доверяет. Он не собирается уходить. Это просто слухи, которые всегда появляются, когда игрок хорошо себя показывает на поле», — сказал Карвахаль.
В текущем сезоне Черышев провел 11 матчей, отдав две результативные передачи.
Ранее голевая передача Черышева не помогла «Валенсии» обыграть «Гранаду».
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