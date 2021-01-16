Депутат Лебедев: мне не нравится Лукашенко, но это не повод отнимать у страны ЧМ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Игорь Лебедев Заместитель председателя Государственной Думы РФ Игорь Лебедев
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Игорь Лебедев
РИА Новости

Депутат Государственной думы Российской Федерации Игорь Лебедев высказался о возможном переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска, передает «Чемпионат.com».

«Мне Лукашенко тоже не нравится. Будучи жителем Белоруссии, я бы проголосовал за другого кандидата. Но это не повод отнимать у страны чемпионат мира. Решение по нему было принято давно», — сказал Лебедев.

Турнир должен состояться в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня.

Ранее Светлана Тихановская призвала МИД нескольких стран выступить против ЧМ по хоккею в Минске.