Депутат Лебедев: мне не нравится Лукашенко, но это не повод отнимать у страны ЧМ

Депутат Государственной думы Российской Федерации Игорь Лебедев высказался о возможном переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска, передает «Чемпионат.com».



«Мне Лукашенко тоже не нравится. Будучи жителем Белоруссии, я бы проголосовал за другого кандидата. Но это не повод отнимать у страны чемпионат мира. Решение по нему было принято давно», — сказал Лебедев.

Турнир должен состояться в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня.

Ранее Светлана Тихановская призвала МИД нескольких стран выступить против ЧМ по хоккею в Минске.