Тренера по гимнастике из Финляндии могут уволить за антисемитизм
Андрей Черников
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Тренер по спортивной гимнастике из Финляндии Линду Карлстрем могут уволить за антисемитизм, передает Yle.
В фильме, который был снят компанией SVT, Карлстрем заявила, что Холокост имел значительно меньшие масштабы, чем утверждают историки.
Финская федерация гимнастики запросила разъяснения у наставника и спортивного клуба, где она работает.
Ранее матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул Башакшекир» приостановлен из-за расистского скандала.
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