Тренера по гимнастике из Финляндии могут уволить за антисемитизм

Тренер по спортивной гимнастике из Финляндии Линду Карлстрем могут уволить за антисемитизм, передает Yle.

В фильме, который был снят компанией SVT, Карлстрем заявила, что Холокост имел значительно меньшие масштабы, чем утверждают историки.

Финская федерация гимнастики запросила разъяснения у наставника и спортивного клуба, где она работает.



Ранее матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул Башакшекир» приостановлен из-за расистского скандала.