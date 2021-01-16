Хабиб опубликовал сцену из «Кавказской пленницы» после переговоров с главой UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов опубликовал забавное видео после переговоров с главой промоушена Даной Уайтом.

Спортсмен выложил в Instagram сцену советской комедии «Кавказская пленница», в которой глава райкомхоза Саахов договаривается с дядей главной героини о ее похищении. На реальное лицо Саахова наложено изображение Уайта, а в роли дяди выступает сам боец.

15 января глава UFC и Нурмагомедов провели встречу в Абу-Даби, на которой обсуждалось будущее россиянина в промоушене.

Ранее Уайт анонсировал новости о бойце.