Шлеменко поддержал Поветкина перед поединком с Уайтом

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Российский боец ММА Александр Шлеменко празднует победу над американцем Брэндоном Хэлси, добытую... Российский боец ММА Александр Шлеменко празднует победу над американцем Брэндоном Хэлси, добытую...
Российский боец ММА Александр Шлеменко празднует победу над американцем Брэндоном Хэлси, добытую...
РИА «Новости»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко поддержал боксера Александра Поветкина перед реваншем с британцем Диллианом Уайтом.

«Это будет очень нервный реванш! Саня, силы тебе и отличной подготовки. Мы верим в тебя», — написал Шлеменко в Instagram.

Поединок пройдет 6 марта 2021 года. Первый бой, состоявшийся 23 августа, завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде.

Поветкин владеет титулом временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и поясом WBC Diamond. В профессиональной карьере он одержал 36 побед, потерпел два поражения и один бой завершил вничью.

В активе Уайта 27 побед и два поражения.

Ранее было опубликовано промо реванша Поветкина и Уайта.