Фазель назвал чудом проведение ЧМ-2021 по хоккею в Белоруссии

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель назвал чудом возможное проведение чемпионата мира 2021 года в Минске.

Первенство должно пройти с 21 мая по 6 июня в белорусской столице и Риге, однако из-за политической обстановки в стране ИИХФ может найти замену Минску.

«Очень сложно, очень сложно. Я фактически могу сказать, что должно произойти чудо. Мы не будем принимать столь важное решение на эмоциях. Мне нужен отдых. Генеральный секретарь ИИХФ Хорст должен проанализировать ситуацию на предмет плана В», — цитирует Фазеля sportschau.

Ранее сообщалось, что Nivea откажется спонсировать ЧМ-2021 в случае его проведения в Минске.