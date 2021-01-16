Озил договорился с «Арсеналом» о досрочном расторжении контракта

Полузащитник Месут Озил договорился с лондонским «Арсеналом» о досрочном расторжении контракта, сообщает The Athletic.

По информации издания, в ближайшие выходные футболист перейдет в стамбульский «Фенербахче».

Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года. В нынешнем сезоне он ни разу не выходил на поле. До конца соглашения, рассчитанного до июня 2021 года, немец должен был заработать около €7,87 млн.

Ранее Озил назвал страны, в которых он хочет поиграть до завершения карьеры.