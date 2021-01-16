В АПЛ попросили игроков не обниматься после голов
Вадим Балканов
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Глава Английской премьер-лиги (АПЛ) Ричард Мастерс попросил игроков не обниматься во время празднования забитых мячей. Об этом сообщает Sky News.
Функционер напомнил о важности соблюдения мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и призвал изменить свое поведение, чтобы обезопасить себя.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии после 17 туров лидирует «Манчестер Юнайтед». В активе «красных дьяволов» 36 очков.
Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни утвержден на пост главного тренера «Дерби Каунти».
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