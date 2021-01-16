Партнер Капризова оценил его первый матч в НХЛ
Вадим Балканов
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Зак Паризе оценил первый матч Кирилла Капризова в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.
По его словам, россиянин отлично работал без шайбы и приносил пользу не только у чужих, но и у своих ворот.
Также Паризе заявил, что 23-летний форвард является отличным примером того, что вопреки предубеждению, русские способны брать на себя ответственность при игре в обороне.
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