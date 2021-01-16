Вратарь «Спартака» Селихов заявил, что никогда не перейдет в ЦСКА
Вадим Балканов
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Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов заявил, что никогда не перейдет в столичный ЦСКА. Об этом сообщает oSporteTV.
По его словам, лучше играть в более слабом дивизионе, чем защищать цвета самых принципиальных соперников.
«Никогда в ЦСКА не пойду. Железно. Лучше вторая лига.
У всех свои тараканы в голове. Кто-то воспринимает футбол как работу, а кто-то как преданность. Хотя я завидую таким футболистам, которые провели всю карьеру в одном клубе», — сказал Селихов.
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