Резцова — о замене гимна России: напоминает «Маски-шоу»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением о замене гимна России на международных турнирах на песню, передает РИА «Новости».

Российские атлеты ближайшие два года смогут выступать только в нейтральном статусе из-за отстранения страны в связи с изменением баз данных Московской антидопинговой лаборатории.

Сообщается, что российским гимн предлагают заменить на песню «Катюша».

«Мне кажется, что эти процессы напоминают какое-то «Маски-шоу». В 1992-м у нас не было ни страны, ни флага, ни гимна, а мы выступали и побеждали.

«Катюша»? Не знаю, от безысходности, может быть, так и нужно», — заявила Резцова.

Ранее сообщалось, что Резцова заявила о необходимости реформы в биатлоне.