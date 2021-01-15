Биатлонист Стрельцов высказался о своей неудаче в эстафете на Кубке мира

Российский биатлонист Кирилл Стрельцов высказался о своей неудаче в эстафете на Кубке мира.

Российская команда, в составе которой также были Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, заняла четвертое место с отставанием от лидера (Франции) +1:55.3. Стрельцов бежал первым и проиграл больше минуты.

«Психологически уже готов. Получается показывать результат. Но сегодня не справился ни со стрельбой, ни с ходом. Я не должен был проигрывать столько лидерам», — заявил спортсмен в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Анфиса Резцова заявила о необходимости реформы в биатлоне.