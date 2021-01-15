Макгрегор — о бое с Порье: будет война

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор высказался о предстоящем поединке с американским спортсменом Дастином Порье.

Поединок между Макгрегором и Порье состоится 23 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257.

«Вы хотите битву, но тут будет война», — написал Макгрегор в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что глава UFC Дана Уайт провел встречу с Хабибом Нурмагомедовым.