Макгрегор — о бое с Порье: будет война
Анастасия Мартыненко
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Ирландский боец ММА Конор Макгрегор высказался о предстоящем поединке с американским спортсменом Дастином Порье.
Поединок между Макгрегором и Порье состоится 23 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257.
«Вы хотите битву, но тут будет война», — написал Макгрегор в своем Instagram.
Ранее сообщалось, что глава UFC Дана Уайт провел встречу с Хабибом Нурмагомедовым.
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