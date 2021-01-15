Определены топ-5 лучших голов 18-го тура АПЛ

Определены пять лучших голов, которые были оформлены в 18-м туре Английской премьер-лиги.

Возглавил список полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш, забивший в ворота «Эвертона».

Также в топ-5 были включены голы хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба (матч с «Бернли»), полузащитника «Манчестер Сити» Фила Фодена (игра с «Брайтоном»), нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна (поединок с «Фулхэмом») и футболиста «Фулхэма» Ивана Кавальеро (встреча с «Тоттенхэмом»).

После 18 туров АПЛ лидирует «Манчестер Юнайтед», набравший 36 очков.

Ранее сообщалось, что Руни завершил карьеру и был утвержден на пост главного тренера «Дерби Каунти».