Российский биатлонист Александр Логинов высказался о четвертом месте сборной России в эстафете на Кубке мира.

В составе национальной команды выступили Кирилл Стрельцов, Матвей Елисеев, Логинов и Эдуард Латыпов. Отставание от первого места составило +1:55.3.

Логинов бежал третий этап, на огневых рубежах он допустил один промах и прошел дистанцию за 26 минут и 3,5 секунды.

«Может, чуть-чуть не хватило опыта на стрельбе. Все-таки Оберхоф — это тяжелая ветровая обстановка. Где-то тактически неправильно отработали. Конечно, обидно, мы сделаем вывод и будем стараться дальше», — сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион раскритиковал бежавшего эстафету биатлониста.