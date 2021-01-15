Гол Миранчука помог «Аталанте» выйти в четвертьфинал Кубка Италии
Вадим Балканов
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В матче 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта» переиграла «Кальяри».
Встреча прошла в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились Алексей Миранчук, Луис Мюриэль и Бошко Шутало.
У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Рикардо Соттиль.
За выход в полуфинал подопечные Джанпьеро Гасперини поборются с победителем пары «Лацио» — «Парма».
Ранее сообщалось, что во втором полуфинальном матче за Суперкубок Испании мадридский «Реал» уступил баскскому «Атлетику».