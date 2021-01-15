Сборная России поздравила Миранчука с голом в ворота «Кальяри»
Вадим Балканов
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Пресс-служба сборной России в Twitter
поздравила полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука с голом в ворота «Кальяри» в матче 1/8 финала Кубка Италии.
«Дебют в стартовом составе – гол! Леша Миранчук продолжает забивать в дебютных матчах» — гласит запись.
Отметим, что этот мяч помог подопечным Джанпьеро Гасперини выйти в четвертьфинальную стадию турнира.
Ранее сообщалось, что в очередном матче 18-го тура чемпионата Англии «Арсенал» сыграл вничью в лондонском дерби с «Кристал Пэлас».
Дебют в стартовом составе – гол!— Сборная России (@TeamRussia) January 14, 2021
Лёша Миранчук продолжает забивать в дебютных матчах ❤️#СборнаяРоссии #НашиПарни